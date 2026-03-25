Die Stimmung am Markt wirkt heute etwas entspannter - der DAX setzt zur Erholung an und startet oberhalb von 22.800 Punkten. Treiber bleibt der Nahe Osten: Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran beruhigen kurzfristig, zugleich hängt alles daran, ob es vor Ablauf des Ultimatums zu einer tragfähigen Lösung kommt. Rückenwind liefert außerdem der Ölpreis wieder unter 100 Dollar, während um 10 Uhr der Ifo-Index als Stimmungsbarometer im Fokus steht. Auf Unternehmensseite im Check: BASF, Jenoptik, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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