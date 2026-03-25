

EQS Newswire / 25.03.2026 / 09:00 CET/CEST

Die Kampagne erzählt von Wellness, Kultur und sinnstiftendem Reisen durch das Königreich mit internationalen Künstlern wie dem britischen Singer-Songwriter Henry Moodie. BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 25. März 2026 - Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) lädt Reisende weltweit ein, ihre Balance zu finden - mit der globalen Kampagne Healing Journey Thailand, die vom Kommunikationskonzept Healing is the New Luxury begleitet wird. Die im Januar 2026 gelaunchte Kampagne steht ganz im Zeichen von Thailands Tourismusstrategie, die sich auf hochwertige, sinnstiftende Reisen mit Wellnesselementen fokussiert und das Königreich als Ziel positioniert, an dem Reisende durch kulturelle und transformative Erfahrungen wieder mit sich selbst in Einklang kommen.





Henry Moodie spielt eine zentrale Rolle mit seinem Storytelling, das das Narrativ der Kampagne prägt. Der Kampagnenfilm wurde im The Cinema im Selfridges in London erstmals gezeigt und begleitet Moodie auf seiner Reise durch Krabi und Trang, von Koh Muk und Koh Kradan bis zur Na Muen Sri- Gemeinde. Er ist eine Hommage an die thailändische Kultur und Lebensweise.





Die Kampagne präsentiert Erfahrungen von Content-Creatorn im Vereinigten Königreich, die eine globale Verschiebung des Luxus von einem materiellen hin zu einem sinnstiftenden Umgang widerspiegeln.



Im Süden Thailands erkundeten die schwedischen Influencer Malin & Jules (@Malinandjules) "versteckten Luxus" in Chumphon und Ranong mit Slow Living, Kaffeekultur, Inselleben auf Koh Phayam, heißen Quellen und einem Lunch im Garten.



In Nordthailand waren Casey Pickup (@howtotravelfulltime) und Kseniia Kalenyk (@kseniia.journey) unterwegs auf den Spuren von Chiang Mais Geschichte: Sie entdeckten die Kunst und das Handwerk des alten Königreichs Lan Na, probierten Nuat Fon aus, die typische Lanna-Massage mit Elementen des Fon Leb-Tanzes, Yam Khang-Massage und eine Ping River-Dinnerreise und Sound-Healing-Meditation.





Im historischen Sukhothai erkundeten Aytan Abbasli (@aytanabbasil) und Mia Emilie Persson (@miaemiliepersson) UNESCO-Welterbestätten, das Silberhandwerk von Sukhothai, die Webtechnik Tin Chok und das Dorfleben in Baan Na Ton Chan, bevor sie die Tempelanlage Wat Traphang Thong besuchten.



Natur und Abenteuer prägten die Reise von Naziha Banu Fathima (@the_fatimablejournal) und Khaled Mohamed Abdulla Hamad Aljneibi (@alsinaani_khalid000) durch den Nationalpark Khao Yai, auf der sie Nachhaltigkeit mit Outdoor-Aktivitäten wie Trekking, Wald-Glamping und Dialog im Kunstwald von Khao Yai miteinander verbanden.



In Phangnga erlebten Patrick James Mitchell und Meghan Celina McPhee (@megsandpat) Harmonie mit der Natur am Samed Nangshe Viewpoint, sie tauchten auf den Surin Islands, probierten Bambus-Rafting aus und erlebten in Khao Lak eine Feuershow sowie Sound-Healing an der Andamanensee.



Gemeinsam stehen diese Reisen für Thailands Identität, in der das Reisen von Qualität und Nachhaltigkeit geprägt ist. Unter dem Motto "Healing is the New Luxury" fördert die Kampagne die Strategie der thailändischen Tourismusbehörde, "Wert über Volumen" zu stellen. Sie ermutigt Reisende, sich mit Landschaften, Kultur und Gemeinden zu beschäftigen und auf diese Weise ein nachhaltiges touristisches Wachstum zu fördern.





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News Source: Tourism Authority of Thailand (TAT)

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