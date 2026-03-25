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Der WATO Members Club: WATO ruft die leidenschaftlichsten Liebhaber von Kostümfesten aus aller Welt zusammen



25.03.2026 / 09:05 CET/CEST

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PARIS, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Nach zehn Jahren Organisation spektakulärer maßgeschneiderter Veranstaltungen für Milliardäre und große Unternehmen ruft Eventkünstler und Gründer der Agentur WATO, Foulques Jubert, nun die leidenschaftlichsten Liebhaber von Kostümfesten aus aller Welt zusammen. Liebhaber internationaler Maskenbälle in Versailles, Venedig, Wien oder auf dem Burning Man in Nevada sind eingeladen, sich im WATO Members Club zusammenzukommen, um mehrmals im Jahr hochkarätige Veranstaltungen zu erleben, inszeniert von einem Meister der französischen Kunst des Gastgebens. Das erste Kapitel einer großen internationalen Reihe außergewöhnlicher Veranstaltungen, Le Bal des Morts, findet am 25. April 2026 in einem geheimen Pariser Herrenhaus statt. Ziel ist es, 250 Liebhaber thematischer Feste zusammenzubringen, um die künftigen Legenden der Festgeschichte zu prägen. Wer dem Ruf folgen möchte, kann dem Club hier beitreten:

https://www.wato-members.club

WATO: Link

Agentur WATO: Link

WATO Link https://www.dropbox.com/t/jvNhsrRSNnu61ORy WATO lädt zu Le Bal des Morts ein, dem extravagantesten Fest im Zeichen einer Beerdigung, das Sie je erlebt haben Zehn Jahre nach ihrer letzten öffentlichen Feier bereitet sich die Pariser Eventagentur WATO (We Are The Oracle), bekannt für ihre spektakulären internationalen Veranstaltungen, darauf vor, die spektakulärste aller Wiederauferstehungen zu inszenieren: Le Bal des Morts. Bei Einbruch der Dunkelheit am Samstag, dem 25. April, ruft das Orakel die größten Liebhaber außergewöhnlicher Feste dazu auf, dem Weg zu einem geheimnisvollen Herrenhaus zu folgen, das irgendwo in Paris verborgen liegt. Dieser einzigartige Maskenball steht unter dem Motto "das extravaganteste Fest mit Bestattungsthema Ihres Lebens" und wurde als ein gemeinschaftlich gestaltetes sowie immersives Kunstwerk für seine Gäste gestaltet. Vor einer Kulisse, die an das eleganteste aristokratische Begräbnis des 19. Jahrhunderts erinnert, verbindet das Erlebnis immersives Theater, Rituale, spektakuläre Überraschungen, Cabaret-Darbietungen sowie eine ausgelassene Tanzfläche. Den Eckpfeiler des Erlebnisses bilden die Kostüme der Gäste, die sich in einem schicken neugotischen Universum gegenseitig an Extravaganz übertreffen sollen. Man stelle sich außergewöhnliche Figuren vor, inspiriert von Morticia, Dracula, Baron Samedi oder der Herzkönigin aus Alice im Wunderland, wie sie durch einen spektakulären Ballsaal walzern. Damit jeder Gast das passende Kostüm wählen kann, steht ein eigener Concierge-Service zur Verfügung: Kauf, Miete oder maßgeschneiderte Anfertigung. Kauf, Miete oder Maßanfertigung. Ganz im Geist der legendärsten Maskenbälle von Versailles, Venedig oder Wien richtet sich dieses Erlebnis an Ästheten, für die Festkultur und Kostümkunst eine echte Lebensart sind. PR-Agentur:

FHCOM

frederic.henry@fhcom.net Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2939897/WATO_Le_Bal_des_Morts.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2939898/WATO_Members_Club_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/der-wato-members-club-wato-ruft-die-leidenschaftlichsten-liebhaber-von-kostumfesten-aus-aller-welt-zusammen-302724416.html



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