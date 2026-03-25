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WKN: 853862 | ISIN: US3703341046 | Ticker-Symbol: GRM
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25.03.26 | 10:22
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
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GENERAL MILLS INC Chart 1 Jahr
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GENERAL MILLS INC 5-Tage-Chart
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ratgeberGELD.at
25.03.2026 09:09 Uhr
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(1)

General Mills - GIS: Outside Reversal beim Lebensmittelhersteller!

Buy the Dip?

Rutscht die General-Mills-Aktie (GIS) unter das Tief vom März 2018 bei 36.42 USD? Kommt HEUTE der technische Bounce?

General Mills (GIS) - ISIN US3703341046

Rückblick: Rund um die Q3-Zahlen am 18. März hatte es einen starken Abverkauf bei der General-Mills-Aktie gegeben, weil der Lebensmittelhersteller seine Prognose erheblich reduziert hatte. Inzwischen hat sich das Wertpapier deutlich von den gleitenden Durchschnitten nach unten abgesetzt und verlor im Halbjahresvergleich rund 26 Prozent. Beim Blick auf den Langfrist-Chart fällt auf, dass starke Kursverluste im ersten Quartal nicht ganz untypisch sind und heute ein wichtiges Tief aus dem Jahre 2018 unterschritten werden könnte.

General -Mills-Aktie: Chart vom 24.03.2026, Kürzel: GIS Kurs: 36.80 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ideal wäre ein kurzfristiges Unterschreiten der Marke von 36.42 USD, so dass Trigger und Stop Loss eng um dieses Kursniveau herum platziert werden könnten. Aus dieser möglichen Outside-Reversal-Konstellation resultiert die Erwartung einer technischen Gegenreaktion bei der General-Mills-Aktie in den Bereich der gleitenden Durchschnitte.

Mögliches bärisches Szenario

Der Lebensmittelhersteller steht unter anderem wegen stark gestiegener Einkaufspreise unter Druck, weil Agrarunternehmen die Preise für Energie und Düngemittel weiterreichen. Ein weiterer Abverkauf der General-Mills-Aktie wäre denkbar, wenn diese Engpässe sich weiter verschärfen. Mit dem aufgezeigten Stop Loss bereiten wir uns auf ein deratiges Szenario vor.

Meinung

General Mills liefert fundamental ein schwaches Bild: Der Nettogewinn bricht um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein und auch das operative Ergebnis fällt deutlich, während der Umsatz um 7 Prozent sinkt, wenn auch leicht über den Erwartungen liegt. Hauptproblem ist das Konsumverhalten, da preissensible Kunden zunehmend zu günstigeren Alternativen greifen, was Margen belastet und Rabatte erzwingt. Der Lebensmittelhersteller versucht gegenzusteuern mit Preisanpassungen, Marketing und Innovationen. Erste Erfolge zeigen sich bei Marktanteilen und im Petfood-Bereich mit einem Wachstum von 11 Prozent, dennoch bleibt die Gesamtlage angespannt, da steigende Kosten, schwache Nachfrage und struktureller Druck auf das Kerngeschäft die Entwicklung bremsen. Es lohnt aber ein Blick auf den langfristigen Chart, der zeigt, dass hier eine überverkaufte Situation vorliegen und es auch eine Chance in Long-Richtung geben könnte. Die hohe Dividendenrendite 2025/26e von 6.57 Prozent könnte für Dividendenjäger durchaus interessant sein.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 19.64 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 403.19 Millionen USD
  • Meine Meinung zu General Mills ist neutral.
  • Quellennachweis: https://trading-treff.de/trading/general-mills-aktie-verfehlt-auf-ganzer-linie
  • Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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