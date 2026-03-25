

EQS Newswire / 25.03.2026 / 09:15 CET/CEST

Die exklusive Veranstaltung im The Cinema im Selfridges in London präsentierte das thailändische Kommunikationskonzept "Healing is the New Luxury" mit einer Filmpremiere mit Henry Moodie und immersiven Wellness- und Kulturerlebnissen. LONDON, GROSSBRITANNIEN - Media OutReach Newswire - 25. März 2026 - Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat ihre globale Kampagne "Healing Journey Thailand" im The Cinema im Kaufhaus Selfridges vorgestellt und Thailands touristische Ausrichtung unter dem Konzept "Healing is the New Luxury" präsentiert. Auf der Veranstaltung wurde der Kampagnenfilm mit dem britischen Singer-Songwriter Henry Moodie gezeigt, daneben gab es kulturelle Darbietungen, aktuelle touristische Informationen und Wellness-Erlebnisse, die Thailands Konzept für sinnstiftendes Reisen widerspiegelten.





Frau Thapanee Kiatphaibool, Gouverneurin der TAT, sagte: "'Healing Journey Thailand' spiegelt die Entwicklung des thailändischen Tourismus wider, bei dem Reisen durch Qualität und Ausgewogenheit definiert wird. Unter dem Motto 'Healing is the New Luxury' unterstreicht die Kampagne Thailands Wellness-Traditionen, lebendige Kultur und modernen Lifestyle und ermöglicht es Reisenden, mit sich selbst und dem Land wirklich in Verbindung zu treten."





Unter der Leitung von Frau Thapanee Kiatphaibool und Herrn Nithee Seeprae, dem stellvertretenden Gouverneur der TAT für Marketingkommunikation, wurden Medienvertreter, Influencer und Gäste aus dem Vereinigten Königreich und Europa begrüßt. Vor dem Kinofilm konnten die Gäste in kulturellen Workshops und kulinarischen Angeboten die thailändische Kreativität erleben.





Eröffnet wurde das Programm mit dem Kampagnenfilm "Healing is the New Luxury", im Anschluss gab es aktuelle Informationen über Thailands Weg hin zu einem nachhaltigen Tourismus. Im Mittelpunkt stand die Premiere von Henrys Video "Hero", das Henry Moodies Reise durch Trang und Krabi dokumentiert.



In einem eigens für ihn und diesen Anlass entworfenen Outfit der thailändischen Luxusmodemarke SIRIVANNAVARI führte Moodie das Publikum durch Momente der Reflexion und der kulturellen Eindrücke in Thailand. Der Film zeigte Begegnungen mit den typisch thailändischen Traditionen und dem lokalen Kunsthandwerk und die unberührten Inseln Koh Muk und Koh Kradan. Er stellte Thailand als ein Reiseziel vor, in dem Besucher auf authentische Weise mit der Natur, der Kultur und sich selbst in Kontakt kommen können.



Im Anschluss an den Film gab es ein Gespräch zwischen Henry Moodie und den Führungskräften der TAT, in dem er seine Reise durch Südthailand Revue passieren ließ und zu dem Schluss kam, dass die Botschaft "Healing is the New Luxury" auch mit seinen eigenen Reiseerfahrungen übereinstimmte.



Am Ende der Veranstaltung gab es eine Sound-Healing-Session. Vor der Londoner Premiere präsentierte die TAT die "Kampagne Healing Journey Thailand" in Clips des asiatischen Pay-TV-Senders AXN Asia mit Henry Moodie. Die weltweite Kampagne wird mit Reisematerial von Content-Creatorn durch Thailand fortgesetzt, bei denen in Form von Storytelling Erlebnisse erzählt werden und Festivals wie Songkran, Loi Krathong-Yi Peng, Vijit Chao Phraya, das Phuket Vegetarian Festival und Tomorrowland 2026 im Mittelpunkt stehen.

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News Source: Tourism Authority of Thailand (TAT)

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