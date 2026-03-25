© Foto: Dall-EArm überrascht mit einem Kurswechsel zu einem eigenen KI-Chip, der den Umsatz vervielfachen soll, und treibt damit die Aktie kräftig nach oben.Die Aktie des Chipdesigners Arm Holdings hat nachbörslich kräftig zugelegt. Auslöser war eine ambitionierte Langfristprognose von CEO Rene Haas, der dem Unternehmen bis 2031 einen massiven Umsatzsprung in Aussicht stellt - getragen von der Einführung eines neuen, eigens entwickelten KI-Chips. Die Arm-Aktie legte infolgedessen im nachbörslichen Handel über 8 Prozent zu. 15 Milliarden US-Dollar Umsatz mit einem einzigen Chip Im Zentrum der Euphorie steht Arms erster selbst entwickelter Chip. Dieser soll laut Haas bis 2031 jährlich rund 15 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
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