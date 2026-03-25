Der Nahost-Krieg könnte der gewerblichen Immobilienfinanzierung in Deutschland merklich zusetzen. Laut einem Whitepaper dürften weniger die steigende Leitzinsen für Druck sorgen, sondern höhere Risikozuschläge, strengere Kreditstandards und eine selektivere Kreditvergabe. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten könnte für die gewerbliche Immobilienfinanzierung hierzulande zu einer Belastung werden. Die geopolitischen Spannungen im Kontext des anhaltenden Nahostkonfliktes wirken in der gewerblichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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