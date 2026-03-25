Thema ist heute das Helium-Paradoxon: während die Schlagzeilen vom Ölpreis dominiert werden, braut sich in der Tiefe der Lieferketten ein weitaus gefährlicherer Sturm zusammen. Der Konflikt am Golf hat das Herz der globalen Heliumversorgung getroffen, das öffnet eine Lücke die gefüllt werden muss. Schon jetzt sind die Preise um fast 70 % gestiegen und Analysten halten eine Verdopplung für wahrscheinlich. Für die Hightech-Industrien in Taiwan und Südkorea ist der Preis fast nebensächlich - sie müssen kaufen, um einen totalen Produktionsstopp zu verhindern. Wer diese Lücke füllen kann und profitiert erfahren sie in der heutigen TB-Daily: Wir haben Spekulationen auf zwei Kandidaten gestartet, denen Sie über diesen Link folgen können.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe