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Athena Intelligence startet Vorstoß in Indien inmitten steigender grenzüberschreitender Unternehmensrisiken



25.03.2026 / 09:35 CET/CEST

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Aditya Jain soll die Expansion leiten und wird dabei von hochrangigen Vertretern der indischen Verteidigungs- und Strafverfolgungsbehörden unterstützt. GENF, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Athena Intelligence, das in Genf ansässige Unternehmen für Unternehmensermittlungen und Risikoberatung, expandiert nach Indien, da die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Ermittlungen und Fachwissen im Bereich der Finanzkriminalität zunimmt. Die Kanzleas Unternehmeni hat Aditya Jain zum Associate Partner ernannt, der die Geschäfte in Indien leiten wird. Dies ist ein strategischer Schritt in eines der sich am schnellsten entwickelnden Umfelder für Unternehmensrisiken weltweit. Die Risikolandschaft der indischen Unternehmen verschärft sich rapide. Allein 2025 wurden mehr als 265 Millionen Cyberangriffe verzeichnet¹, und indische Unternehmen sind wöchentlich mehr als 2.000 Cyberangriffen ausgesetzt - deutlich mehr als im weltweiten Durchschnitt². Auf das Land entfallen inzwischen 12,4 % der weltweiten Malware-Angriffe³, was das Ausmaß und den internationalen Charakter der Bedrohungen für Unternehmen verdeutlicht. Athena Intelligence, das sich auf komplexe, länderübergreifende Ermittlungen spezialisiert hat, unterstützt indische Unternehmen, Finanzinstitute, Anwaltskanzleien und vermögende Privatpersonen bei der Bewältigung dieser Risiken. Aditya Jain - Associate Partner, Athena Intelligence India

Aditya Jain ist ein strategischer Berater in den Bereichen Information, Cyber und Technologie mit Erfahrung in Unternehmensermittlungen und KI-gesteuerten Risikoprojekten in Südasien und auf internationalen Märkten. Als Gründer und CEO einer in Genf ansässigen Plattform für narrative Informationsgewinnung kombiniert er globales Fachwissen mit lokalen institutionellen Einblicken. "Indien befindet sich an einem Wendepunkt, was das Unternehmensrisiko angeht. Die Bedrohungen sind zunehmend international - grenzüberschreitender Betrug, Angriffe auf den Ruf, Cyberangriffe - und sie erfordern eine internationale Antwort. Athena Intelligence bietet genau diese Fähigkeit, und ich setze mich dafür ein, sie indischen Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen zugänglich zu machen, die einen erstklassigen Schutz verdienen." - Aditya Jain, Associate Partner, Athena Intelligence Die Erweiterung wird von hochrangigen Beratern aus der indischen Verteidigungs- und Strafverfolgungsbranche unterstützt. Unterstützung durch hochrangege Berater

Oberst a.D. Shashank Kaushal fungiert als leitender Berater für Athena Intelligence. Er ist hochdekorierter Offizier der indischen Armee mit ausgezeichneten Erfahrungen in strategischen Operationen und nationaler Sicherheit. Er war als Militärberater auf höchster Ebene tätig. Oberst Kaushal berät Athena Intelligence und Aditya Jain bei sicherheitsrelevanten Ermittlungen und bietet Zugang zu hochrangigen Vertretern der indischen Verteidigungsbehörden und Geheimdienste. Dr. Rajendar Pal Singh, ehemaliger Generaldirektor, Economic Offences Wing (EOW) & Special Investigation Team (SIT), Uttar Pradesh (2018-2021), und ehemaliger stellvertretender Generaldirektor, Narcotics Control Bureau (NCB), New Delhi (2013-2018), fungiert als strategischer Berater von Aditya Jain. Dr. Singh bringt einzigartige Fachkenntnisse in den Bereichen Wirtschaftskriminalität, Korruptionsbekämpfung und Drogenermittlungen mit und verschafft Aditya Jain einen tiefen institutionellen Einblick in Indiens Strafverfolgungs-, Regulierungs- und politisches Ökosystem. "Aditya Jain ist die richtige Person, um Athena Intelligence in Indien zu vertreten. Dank seines Fachwissens im Bereich der Ermittlungen, seines Hintergrunds in den Bereichen Cyber und Technologie und seiner engen Beziehungen zu Institutionen ist er bestens gerüstet, um das aufzubauen, was unserer Meinung nach Indiens glaubwürdigster Anbieter für grenzüberschreitende Ermittlungen werden wird. Athena Intelligence ist stolz darauf, mit Aditya an der Spitze seine Flagge in Indien zu hissen." - Jonas Rey, CEO, Athena Intelligence Athena Intelligence wird Dienstleistungen wie Due-Diligence-Prüfungen, Untersuchungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, Corporate Intelligence, Beratung zu Cyberrisiken und grenzüberschreitendes Aufspüren von Vermögenswerten anbieten. Hinweise für Redakteure: Referenzen: 1. Economic Times / Seqrite Cyber Threat Report (2025-2026) - Indien verzeichnete über 265 Millionen Cyberangriffe

2. Check Point Software Technologies, State of Cyber Security in India 2025 - Indische Organisationen sind mit ~2.011 Cyberangriffen pro Woche konfrontiert, höher als der weltweite Durchschnitt

3. Acronis Cyber Threat Report - Indien verzeichnet 12,4 % der globalen Malware-Angriffe und gehört damit zu den Ländern mit den meisten Angriffen weltweit Informationen zu Athena Intelligence:

Das 2019 gegründete Unternehmen Athena Intelligence ist in Europa, Asien und Amerika tätig und unterstützt Kunden bei komplexen Ermittlungen in den Bereichen Betrug, Korruption und Reputationsrisiken. Website: www.athenaintelligence.ch Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941054/Athena_Intelligence.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/athena-intelligence-startet-vorstoW-in-indien-inmitten-steigender-grenzuberschreitender-unternehmensrisiken-302724607.html



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