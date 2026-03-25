Angesichts der steigenden Energiepreise sorgen sich immer mehr Experten darum, dass es zu einer neuen Phase der Hochinflation an den Märkten kommen könnte. Das bedeutet es für die Performance der Börsen. Angesichts der stark gestiegenen Öl-Preise fürchten sich viele Marktbeobachter vor einem Szenario ähnlich dem Jahr 2022, als die Inflation in allen Bereichen durch die Decke ging. Tatsächlich hat die BNP Paribas nun ihren Inflationsausblick angehoben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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