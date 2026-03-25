Ein Angeklagter in den USA gesteht, mithilfe von Bots und KI-Songs Tantiemen bei Musikstreaming-Diensten ergaunert zu haben. Über die Jahre nahm er auf diese Weise mehr als zehn Millionen US-Dollar ein. In einem konkreten Fall in den USA lässt sich beziffern, wie groß der Schaden von Künstler:innen auf Musikstreaming-Plattformen durch KI und gefälschte Song-Abrufe sein kann. Ein US-Bürger aus North Carolina hat sich jetzt schuldig bekannt, mithilfe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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