Immer mehr Deutsche wollen sich als Nächstes ein Elektroauto anschaffen, nur Benziner sind noch beliebter. Welche Gründe dafür ausschlaggebend sind. Elektroautos werden beliebter. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Targobank gaben 21 Prozent der Befragten an, als nächstes Auto einen reinen Stromer zu bevorzugen. Das waren vier Prozentpunkte mehr als in den gleichen Befragungen der Jahre 2024 und 2025, als es jeweils 17 Prozent gewesen waren. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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