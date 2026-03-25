Eine spontane Meeting-Absage und plötzlich habt ihr freie Zeit. Und doch schafft ihr weniger als erhofft. Forschende zeigen, wie unser Gehirn in solchen Fällen Aufgaben falsch priorisiert und uns oft überfordert. Forscher:innen der US-amerikanischen Rutgers University haben untersucht, warum sich eine plötzlich frei gewordene Stunde im Arbeitsalltag oft so anders anfühlt als reguläre freie Zeit. Wie das Wissenschaftsmagazin Phys.org berichtet, dehnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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