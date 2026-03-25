Kooperation: Lake Victoria Gold - Nyati-Deal und frühe Produktion rücken näher

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Mit regulatorischen Fortschritten, fortgeschrittenen Nyati-Verhandlungen und einem Low-Capex-Ansatz rückt Lake Victoria Gold auf dem Tembo-Projekt in Tansania näher an eine frühe Produktion.

Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV LVG) meldet auf dem Tembo-Projekt im Nordwesten Tansanias Fortschritte auf mehreren Ebenen zugleich. Im Mittelpunkt stehen dabei die formale Umsetzung der staatlichen Beteiligung nach tansanischem Bergbaurecht, weit fortgeschrittene Verhandlungen mit Nyati Resources sowie die Vorbereitung eines Entwicklungsmodells, das auf frühe Produktion und bestehende Verarbeitungsinfrastruktur setzt. Für Lake Victoria Gold markiert diese Phase den Übergang von einem reinen Explorationsprojekt hin zu einem Vorhaben mit konkreterer Entwicklungslogik.

Auslöser des aktuellen Schritts ist eine formelle Mitteilung der tansanischen Bergbaubehörde an die Landesgesellschaft von Lake Victoria. Damit wurde der Prozess zur Einbindung des tansanischen Staates mit einer gesetzlich vorgesehenen, nicht verwässerbaren Free-Carried-Beteiligung von 16% an den Tembo-Bergbaulizenzen angestoßen. Das Unternehmen hat daraufhin die Umsetzung eingeleitet und arbeitet nun mit der Regierung an dem dazugehörigen Rahmen. Für das Tembo-Projekt ist das ein wichtiger regulatorischer Schritt, weil die staatliche Beteiligung als fester Bestandteil des Bergbausystems in Tansania gilt und Projekte auf dem Weg in die Entwicklung regelmäßig begleitet.

Parallel dazu verfolgt Lake Victoria einen zweiten Strang: Die Gesellschaft befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Verhandlungen über eine bindende Vereinbarung mit Nyati Resources. Diese Partnerschaft soll die kurzfristigere Entwicklung und Verarbeitung unterstützen. Gedacht ist dabei an Toll Milling und an eine mögliche frühe Produktionsphase, die den Einstieg in das Projekt mit geringeren Kapitalanforderungen erleichtern könnte.

Lake Victoria Gold ordnet Tembo in den regulatorischen Rahmen Tansanias ein

Die Einbindung des Staates mit einer 16%igen Free-Carried-Beteiligung ist für Lake Victoria kein isoliertes Sonderereignis, sondern Teil des in Tansania vorgesehenen regulatorischen Rahmens. Dass der Prozess nun formal begonnen wurde, zeigt, dass das Tembo-Projekt in eine Phase eintritt, in der die rechtliche und strukturelle Vorbereitung auf Entwicklung und potenzielle Produktion konkreter wird.

Für Lake Victoria Gold ist dieser Schritt vor allem deshalb relevant, weil regulatorische Abstimmung und Projektplanung nun zeitgleich verlaufen. Das Unternehmen beschreibt die staatliche Beteiligung als standardmäßigen und wichtigen Baustein auf dem Weg eines Bergbauprojekts in die Entwicklung. Statt die regulatorische Anpassung als Hürde darzustellen, wird sie in die laufenden Vorbereitungen eingebettet.

Gerade beim Tembo-Projekt ist das von Bedeutung, weil Lake Victoria mehrere Arbeitsstränge parallel organisiert. Während auf der einen Seite die vertraglichen und institutionellen Grundlagen mit staatlicher Beteiligung definiert werden, laufen auf der anderen Seite bereits Verhandlungen über die technische und operative Umsetzung einer frühen Produktionsstrategie.

Tembo selbst ist innerhalb des Portfolios von Lake Victoria Gold ein zentrales Asset. Das Unternehmen hält dort 100% und verweist auf mehr als 50.000 Meter bereits niedergebrachter Bohrungen. Hinzu kommt die Lage des Projekts direkt neben Barricks Bulyanhulu-Mine. Innerhalb des produktiven Lake Victoria Goldfields verleiht dieser Standort dem Projekt zusätzlichen geologischen und strategischen Kontext.

Tembo soll über Nyati und Toll Milling schneller vorankommen

Neben der staatlichen Beteiligung ist die mögliche Zusammenarbeit mit Nyati Resources der zweite Kernpunkt des aktuellen Updates. Lake Victoria Gold befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine bindende Vereinbarung, die die kurzfristigere Entwicklung des Tembo-Projekts stützen soll. Der Ansatz sieht vor, die bestehende regionale Verarbeitungsinfrastruktur zu nutzen, anstatt sofort auf ein kapitalintensiveres Alleinmodell zu setzen.

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Lake Victoria treibt Tembo Richtung Entwicklung voran: Nyati-Deal und frühe Produktion rücken näher

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