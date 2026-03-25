Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte werden von den Schlagzeilen zum Nahost-Krieg beeinflusst und die Volatilität kann mitunter deutlich zunehmen, so die Analysten der Helaba,Am Montag habe sich gezeigt, wie stark Marktteilnehmer auf positive Nachrichten reagieren würden. Letztlich habe sich an der schwierigen Lage am Persischen Golf aber noch nicht viel getan. Vielmehr habe es Meldungen gegeben, wonach sich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate am Krieg beteiligen könnten, was zeitweise für Ernüchterung gesorgt habe. Nun gebe es Meldungen, wonach die USA dem Iran einen 15-Punkte-Plan vorgelegt und eine Feuerpause von einem Monat vorgeschlagen hätten, um den Plan zu besprechen. Dies lasse wieder Hoffnung aufkommen. Das Wechselbad der Gefühle setze sich fort. Die von den Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und der Eurozone angezeigte, uneinheitliche Stimmungsentwicklung habe gestern keinen maßgeblichen Einfluss auf das Marktgeschehen gehabt. Bei dem heute anstehenden ifo Geschäftsklima Deutschland sollte ein Rückgang nicht überraschen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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