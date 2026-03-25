Die SAIC-Marke MG Motor hat ein Engineering Centre in Frankfurt eröffnet und dabei seine neue Semi-Festkörperbatterie "SolidCore" vorgestellt. Diese wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und soll ab Ende 2026 in MG-Elektroautos in Europa eingesetzt werden. Das neue Engineering Centre in Frankfurt soll die MG-Strategie "In Europe, for Europe" unterstützen, wie das Unternehmen mitteilt. Eigentlich kennt man diesen Ansatz genau andersherum: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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