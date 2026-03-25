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CEOTRONICS erhält Auftrag über ca. € 3,6 Mio.



25.03.2026 / 09:47 CET/CEST

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Die CEOTRONICS AG hat von einem europäischen Kunden aus dem Arbeits-/Gehörschutzsektor einen Auftrag über ca. € 3,6 Mio. für CT-ComLinkKabel-/Elektronik-Baugruppen erhalten.



"Dank der CT-ComLinkTechnologie können die entsprechenden Kapselgehörschutz-Headsets über die intelligenten Control-Units "CT-MultiPTT 3C" und auch "CT-MultiPTT 1C" im Systemverbund mit Strom versorgt werden und der Nutzer kann über die "CT-MultiPTT" z. B. auch die Einstellungen des im Headset verbauten Außengeräuschempfangs steuern." teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.



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