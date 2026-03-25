Der Meme-Aktien-Liebling GameStop hat seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. So schnitt die US-amerikanische Videospielkette ab. Die US-amerikanische Videospielkette GameStop gab einen Umsatzrückgang von 14 Prozent im vierten Geschäftsquartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr bekannt. In den drei Monaten bis zum 31. Januar 2026 setzte das Unternehmen lediglich 1,10 Milliarden US-Dollar um, im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,28 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zudem mit 1,37 Milliarden US-Dollar gerechnet. Unter dem Strich stand im vierten Geschäftsquartal 2025 ein Gewinn von 127,9 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es 131,1 …Den vollständigen Artikel lesen
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