Mainz (ots) -Wie kann Frieden in einer Welt voller Konflikte entstehen - und was können Menschen überall auf der Welt dazu beitragen? Diesen Fragen gehen die internationale ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf und der Dokumentarfilmer Carl Gierstorfer mit Blick auf die aktuellen Krisen, Kriege und Konflikte nach. Die zweiteilige "auslandsjournal"-Dokumentation "So geht Frieden!" führt die Zuschauerinnen und Zuschauer in acht verschiedene Länder - jetzt zu sehen in Web und App des ZDF, sowie am Mittwoch, 1., und am Donnerstag, 2. April 2026, jeweils um 22.15 Uhr im ZDF. ZDFinfo sendet den Zweiteiler zudem am Freitag, 3. April 2026, um 8.45 Uhr und 9.30 Uhr.Der erste Teil geht der Frage nach: "Wie Waffen niederlegen?" Dafür treffen Katrin Eigendorf und Carl Gierstorfer Menschen in Island, Liberia, der Ukraine und Nordirland. In Island geht es um die Frage, was man vom friedlichsten Land der Welt lernen kann. In Liberia haben Frauen eine besondere Rolle in der Friedensbewegung gespielt. Das Land ist noch heute von den Narben eines langen Bürgerkriegs geprägt -ein Konflikt, der ohne die Friedensbewegung der Frauen vielleicht nie überwunden worden wäre.In der Ukraine muss Frieden jeden Tag neu verteidigt werden: Seit vier Jahren leben die Menschen in permanenter Alarmbereitschaft - die Angriffe des russischen Nachbarn lassen nicht nach. Und in Nordirland waren Identität und religiöse Zugehörigkeit über Jahrzehnte auch politisch aufgeladen. Wie kann Frieden herrschen, wenn Opfer und Täter noch heute in direkter Nachbarschaft leben und es nie eine wirkliche Aufarbeitung gab? Was bedeutet Frieden ohne Vergebung?Wie Vertrauen aufbauen?Der zweite Teil der Dokumentationsreihe erkundet, wie sich Vertrauen aufbauen lässt. Dafür treffen Katrin Eigendorf und Carl Gierstorfer Menschen in Syrien, Uruguay, Nordmazedonien und Vietnam. In Syrien gehen die Filmemacher der Frage auf den Grund, wie Frieden, der noch so frisch ist, eine Gesellschaft wieder einen kann - in einem Land zwischen Aufbruch und Erschöpfung, das versucht, sich neu zu erfinden. In Südamerika ist Uruguay ein Vorzeigeland, das zeigt, wie die Spaltung im Land nach Jahrzehnten der Militärdiktatur durch Demokratie und sozialen Ausgleich überwunden wurde. In Nordmazedonien, wo es zum letzten größeren Konflikt in Europa kam, beweist ein Projekt mit Kindern, dass die Neurowissenschaft helfen kann, Kriegstraumata nicht an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Und in Vietnam hat die Regierung nach dem Vietnamkrieg versucht, Frieden von oben zu verordnen. Die Vietnamesen sollten frühzeitig durch wirtschaftliche Perspektiven eingebunden werden, um so die Bereitschaft zu Versöhnung und Stabilität zu fördern.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "auslandsjournal - So geht Frieden!" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/auslandsjournal-so-geht-frieden-100)- "auslandsjournal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/auslandsjournal-366)- "auslandsjournal - die doku" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/auslandsjournal-die-doku-130)- Presseinformationen zu "auslandsjournal: So geht Frieden!" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/auslandsjournal-so-geht-frieden)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6242898