EQS-News: Jackery
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Düsseldorf, Germany, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Jackery startet heute den offiziellen Vorverkauf seiner SolarVault 3 Serie, einer neuen Generation modularer Heimspeichersysteme mit bis zu 4.000 Watt PV-Eingang, Speicherkapazität von 2,52 bis 15,12 kWh, AC-Kopplung und KI-gestütztem Energiemanagement. Die Produktfamilie deckt unterschiedliche Anwendungsszenarien ab - vom 800-W-Steckersolarbetrieb bis zum intelligenten Energiespeicher für größere PV-Anlagen.
SolarVault 3 Pro: All-In-One-Balkonkraftwerk als smarter Energiemanager mit LiFePO4-Speicher
SolarVault 3 Pro Max: Leistungsstarkes, KI-gestütztes Solarsystem für maximalen Eigenverbrauch
SolarVault 3 Pro Max AC: Smartes Nachrüstsystem mit maximaler Flexibilität
KI-gestütztes Energiemanagement, hohe Sicherheit und einfache Bedienung
Ausgelegt für einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C und mit IP65-Zertifizierung ausgestattet, sorgen mehr als 100 Schutzmechanismen - darunter Temperaturüberwachung und ein Aerosol-Feuerlöschsystem - für hohe Betriebssicherheit.
Die reduzierten Early-Bird-Preise gelten bei Vorbestellung über den offiziellen Jackery Onlineshop im Zeitraum vom 25. März bis einschließlich 8. April. Vorangegangene SolarVault 3-Aktionsgutscheine werden angerechnet. Zusätzlich gibt es weitere Vorteile, etwa kostenloses Zubehör abhängig vom Einkaufswert. Der Markt- und Versandstart erfolgt am 9. April 2026.
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25.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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