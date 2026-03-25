DAX Prognose für Mittwoch, 25.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 22.564 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Zu Beginn des Xetra Handels versuchte der DAX nach Norden auszubrechen, scheiterte aber zunächst. Es ging übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Der Bullen haben den Rücksetzer am Nachmittag sofort stabilisiert und den DAX zurück in die Box geschoben. Es wurde gestern ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung zunächst weiter fort. Kurz vor Handelsschluss zogen die Notierungen spürbar an, der Index konnte sich im Zuge dessen über die 22.800 Punkte-Marke schieben und sich auch darüber etablieren. Der DAX ging bei 22.855 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell stabilisiert sich über 22.800 Punkten , entscheidend bleibt ein Ausbruch über das 38,2 - Retracement und die SMA200 für ein klares bullisches Signal.

, entscheidend bleibt ein Ausbruch über das 38,2 - Retracement und die SMA200 für ein klares bullisches Signal. DAX Prognose kurzfristig neutral mit leicht positiver Tendenz , solange die Unterstützung bei 22.735-22.711 Punkten verteidigt wird.

, solange die Unterstützung bei 22.735-22.711 Punkten verteidigt wird. Marktstimmung weiterhin extrem negativ (Fear - Greed bei 17), was kurzfristig eine technische Gegenbewegung nach oben begünstigen kann.

DAX aktuell - Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete gestern bei 22.564 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte sich zunächst richtungslos. Ein früher Ausbruchsversuch nach oben scheiterte, sodass sich der Index über weite Strecken in einer Seitwärtsbewegung bewegte.

Am Nachmittag stabilisierten die Käufer einen Rücksetzer zügig, wodurch der DAX wieder in seine Handelsspanne zurückkehrte. Trotz eines leichten Verlusts im Xetra-Handel konnte der Index nachbörslich deutlich zulegen. Kurz vor Handelsschluss gelang der Anstieg über die wichtige Marke von 22.800 Punkten.

Der DAX beendete den Tag bei 22.855 Punkten.

Einzelwerte im Überblick

Top-Performer: Brenntag +6,62 % BASF +3,71 % Deutsche Telekom +2,35 %

Schwächste Werte: SAP -4,18 % Scout24 -2,02 % Bayer -2,00 %...



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