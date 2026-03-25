Im vierten Quartal 2025 haben sich die Preise für Wohnimmobilien hierzulande um durchschnittlich 3,0% gegenüber dem vierten Quartal 2024 erhöht. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) ist dies der fünfte Preisanstieg im Vorjahresvergleich in Folge. Gegenüber dem Vorquartal erhöhten sich die Preise um 0,1%. Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland haben im Schlussquartal 2025 im Vorjahresvergleich abermals angezogen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sind die Wohnimmobilienpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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