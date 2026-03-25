München (ots) -Führungswechsel in herausfordernden Zeiten: Anfang April übernimmt Björn Dake die Leitung des vom BR verantworteten ARD-Studios Tel Aviv. Er folgt auf Christian Limpert, der planmäßig nach München zurückkehrt. Dort wird er Chef der zentralen BR-Redaktion Auslandsstudios.Das Studio Tel Aviv berichtet rund um die Uhr auf allen ARD-Ausspielwegen über das Geschehen in Israel und den palästinensischen Gebieten - von "Tagesschau" und "Tagesthemen" über die Radiowellen und Digitalangebote bis hin zu Social Media. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und durch den folgenden Krieg steht die journalistische Arbeit des Teams besonders im Fokus. Allein 2025 steuerte das Studio Tel Aviv mehr als 420 Stunden Programm in Fernsehen und Radio sowie umfangreiche Online- und Social-Media-Berichterstattung bei. Der Krieg Israels und der USA gegen Iran bedeutet eine zusätzliche Herausforderung.Björn Dake (44) ist seit Anfang März vor Ort im Studio Tel Aviv und übernimmt Anfang April dessen Leitung. Zuletzt war er Korrespondent im BR-Hauptstadtstudio in Berlin. Seit 2016 arbeitete Dake zudem vertretungsweise in verschiedenen ARD-Auslandsstudios, so auch immer wieder in Tel Aviv. Seine Laufbahn im BR begann er 2010 beim Inforadio B5 aktuell (heute BR24). Dake hat die Deutsche Journalistenschule absolviert und Diplom-Journalismus, Politik und Recht studiert.BR-Programmdirektor Information Thomas Hinrichs: "Mit Björn Dake gewinnen wir einen erstklassigen und erfahrenen Journalisten für die Position in Tel Aviv. Für die neue, anspruchsvolle Aufgabe wünsche ich ihm nur das Beste. Bei Christian Limpert möchte ich mich herzlich bedanken. Unter seiner Leitung hat das gesamte Team in permanenter Ausnahmesituation eindrucksvolle journalistische Leistungen erbracht. Parallel wurde auch noch der Umzug ins neue, hochmoderne Studio gemeistert. Dafür meine große Anerkennung!"Nach einer Vergangenheit in getrennten Gebäuden für Fernsehen und Radio hatte das ARD-Studio Tel Aviv Ende Januar 2026 einen neuen Standort bezogen, der alle Möglichkeiten für eine moderne, crossmediale Auslandsberichterstattung vereint. Christian Limpert (45) hatte den Umzug initiiert und den Prozess neben seiner Arbeit als Korrespondent und Studioleiter eng begleitet.Limperts Zeit in Tel Aviv vorangegangen waren Stationen im ARD-Studio Wien sowie in seiner Heimatstadt Coburg, wo Limpert 2018 das crossmediale BR-Regionalstudio mit aufbaute. Nach Anfangsjahren im BR als Reporter, Autor und Videojournalist hatte Limpert zuvor ab 2012 regelmäßig Auslandseinsätze übernommen, unter anderem in Italien, Griechenland, Serbien, Ungarn, sowie in der Türkei und auf Zypern.Nach der Rückkehr in die Münchner BR-Zentrale wird Christian Limpert neuer Leiter der BR-Redaktion Auslandsstudios. Diese koordiniert die Arbeit in den vom BR verantworteten ARD-Auslandsstudios in Istanbul, Rom, Tel Aviv, Wien und dem ARD-Büro Teheran. Limpert folgt in seiner neuen Position auf Eva Corell, die sich in den Ruhestand verabschiedet.Pressekontakt:BR-PressestelleChristian DückE-Mail: christian.dueck@br.deTel. +49 (0)89 5900-10575www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6242963