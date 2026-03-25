Ein Chemiekonzern stand zuletzt massiv unter Druck - doch genau daraus könnte jetzt eine spannende Ausgangslage entstehen. Die Erwartungen sind niedrig, die Stimmung gedämpft. Genau in solchen Phasen beginnen jedoch oft die Bewegungen, die am Markt zunächst kaum jemand auf dem Schirm hat.Fundamental deutet vieles darauf hin, dass sich der Konzern am zyklischen Tiefpunkt befindet. Umsatz und Ergebnis waren zuletzt rückläufig, gleichzeitig wurden infolge geopolitischer Spannungen - rund um den Irankonflikt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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