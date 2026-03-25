Der Kurs von Gold ist zuletzt enorm unter die Räder geraten. Doch in dieser angespannten Situation sieht die Investmentbank Goldman Sachs eine geniale Kaufchance für Investoren. So viel Potenzial soll jetzt möglich sein. Der Goldpreis ist in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten und hat sich zeitweise deutlich in Richtung der Marke von 4.100 US-Dollar bewegt. Doch trotz des deutlichen Abverkaufs bleibt die Investmentbank Goldman Sachs für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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