Linz (www.anleihencheck.de) - Seit dem historischen Tief von 0,8980 am 9. März hat sich der Schweizer Franken stetig abgeschwächt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das habe einerseits mit der Ankündigung der Schweizer Notenbank zu tun, welche Währungsinterventionen in den Raum gestellt habe. Auch eine erneute Einführung von Negativzinsen sei von der Nationalbank nicht ausgeschlossen worden. Diese sollten im Notfall eine weitere Stärkung der Währung vermeiden, um die Exportwirtschaft zu schützen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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