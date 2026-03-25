Das Technologieberatungs P3 hat gemeinsam mit der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur die eigens entwickelte, nutzerorientierte Kennzahl "Charging Success Rate" (CSR) vorgestellt. Die CSR soll Ladepunktbetreibern dabei helfen, die Qualität ihrer Ladevorgänge im eigenen Netzwerk besser einzuschätzen - und Maßnahmen abzuleiten. Welche Kennziffer beim Ausbau der öffentlichen Ladenetze relevant ist, hat sich in der Vergangenheit immer wieder geändert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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