Gold zeigt aktuell ein ungewohnt schwaches Verhalten in einer Phase geopolitischer Spannungen. Trotz Krieg und Unsicherheit verliert das Edelmetall deutlich an Wert. Gleichzeitig deuten erste Signale auf eine mögliche Trendwende hin.Geopolitik treibt kurzfristige Erholung Gold hat seine jüngste Schwächephase vorerst gestoppt und legte um bis zu 2,8% auf über 4.600 Dollar je Unze zu, nachdem bereits zuvor ein Plus von 1,6% verbucht wurde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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