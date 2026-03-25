Der Immobilienriese Vonovia steht erneut in der Kritik. Auslöser ist das üppige Abfindungspaket für den ehemaligen Vorstandschef Rolf Buch. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) schießt scharf gegen die Zahlungen. Die Konstruktion verstoße sogar gegen Empfehlungen des Corporate-Governance-Kodex.Vonovia hat Details zum Abschied von Langzeit-CEO Rolf Buch offengelegt - und die haben es in sich. Insgesamt könnte sich das Paket auf mehr als 15 Millionen Euro summieren. Neben einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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