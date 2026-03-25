Die Xiaomi-Aktie erlebte in den letzten drei Handelstagen einen heftigen Kurseinbruch von -10%. Konnte der chinesischen Auto- und Elektronikkonzern nicht mit seinen Zahlen überzeugen und ist die Aktie überhaupt noch einen Kauf wert? Ein gemischtes Bild Die Zahlen für das abgelaufene Quartal und Jahr geben ein gemischtes Bild ab. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen: Schwache Smartphone-Verkäufe und steigende Kosten treffen auf ein starkes Autogeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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