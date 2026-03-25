Die Meta Platforms-Aktie befindet sich seit Wochen im Rückwärtsgang. Seit dem Jahreshoch Ende Januar ging es für den Social Media-Konzern um satte -20% bergab. Inzwischen notiert der Tech-Titel nur noch hauchdünn über seinem 6-Monatstief. Wird dieses Gerichtsurteil ein Wendepunkt für Meta Platforms oder die Aktie noch weiter in die Tiefe ziehen? Ein wegweisendes Gerichtsurteil Es ist ein wegweisendes Urteil, das ein US-Gericht im Bundesstaat New ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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