DAX startet fester - Hoffnung auf geopolitische Deeskalation

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte fester. Der DAX startet deutlich höher in den Handel, ebenso notiert der Euro Stoxx 50 im Plus. Auch die US-Indizes liegen am Morgen über ihrem Niveau vom Vortag. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit deutlichen Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum steht am Mittwoch die geopolitische Lage im Nahen Osten. Medienberichten zufolge hat die US-Regierung dem Iran einen mehrstufigen Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Auch wenn Teheran die Gespräche öffentlich dementiert, preisen die Märkte zunehmend eine Deeskalation ein. Entsprechend geriet Rohöl der Sorte Brent leicht unter Druck, was Inflations- und Konjunktursorgen vorerst dämpft. Für die Finanzmärkte ist der Ölpreis aktuell das empfindlichste Barometer. Jede Bewegung sendet unmittelbare Signale für Wachstumserwartungen und Geldpolitik.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Aktie der Jenoptik AG startete mit einem deutlichen Impuls in den Tag. Anlass ist die heute veröffentlichte Vorlage der endgültigen Jahreszahlen. Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs hebt der Technologiekonzern die Dividende an und konkretisiert seine Ziele für das laufende Jahr. Der Markt honoriert vor allem das Signal finanzieller Stabilität in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld sowie den zuversichtlichen Ausblick auf margengetriebenes Wachstum.

Auch das Chemieunternehmen Lanxess zeigte eine auffällige Aufwärtsbewegung. Hintergrund sind Nachrichten über anhaltende Produktionsprobleme im asiatisch-pazifischen Raum infolge der geopolitischen Spannungen. Davon könnten westliche Anbieter profitieren, da sich Angebotsengpässe und ein geringerer Konkurrenzdruck abzeichnen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Gold Bull UN13HK 52,13 3962,784238 USD 7,56 Open End X-Dax Bear UN5CVV 17,26 24734,948607 Punkte 13,54 Open End Dax Bear UG2ZSB 32,56 26271,744975 Punkte 7,11 Open End Dax Bull UG4ZBQ 15,92 21463,418882 Punkte 14,3 Open End Dax Bull UN5RRE 11,74 21868,432162 Punkte 19,02 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.03.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag BASF SE Call UN5Z6Q 0,20 56,00 EUR 7,55 16.09.2026 Deutsche Börse AG Call UN5ZA4 1,96 260,00 EUR 5,63 16.06.2027 DAX Call UG48AJ 6,58 24000,00 Punkte 14,15 19.06.2026 DAX Call UN502A 1,55 25000,00 Punkte 25,67 15.05.2026 DAX Put UG48D5 3,40 20300,00 Punkte -11,39 19.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.03.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Dax Short UG7C9U 1,80 24145,462128 Punkte -15 Open End Dax Short UN652R 4,09 23813,776333 EUR -30 Open End Nasdaq-100 Short UG7BEE 1,36 26402,437925 Punkte -10 Open End Tesla, Inc. Long UN3U68 1,27 344,803732 USD 10 Open End Dax Long UG9VDL 1,08 21130,767927 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.03.2026; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!