DAX startet fester - Hoffnung auf geopolitische Deeskalation

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte fester. Der DAX startet deutlich höher in den Handel, ebenso notiert der Euro Stoxx 50 im Plus. Auch die US-Indizes liegen am Morgen über ihrem Niveau vom Vortag. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit deutlichen Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum steht am Mittwoch die geopolitische Lage im Nahen Osten. Medienberichten zufolge hat die US-Regierung dem Iran einen mehrstufigen Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Auch wenn Teheran die Gespräche öffentlich dementiert, preisen die Märkte zunehmend eine Deeskalation ein. Entsprechend geriet Rohöl der Sorte Brent leicht unter Druck, was Inflations- und Konjunktursorgen vorerst dämpft. Für die Finanzmärkte ist der Ölpreis aktuell das empfindlichste Barometer. Jede Bewegung sendet unmittelbare Signale für Wachstumserwartungen und Geldpolitik.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Die Aktie der Jenoptik AG startete mit einem deutlichen Impuls in den Tag. Anlass ist die heute veröffentlichte Vorlage der endgültigen Jahreszahlen. Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs hebt der Technologiekonzern die Dividende an und konkretisiert seine Ziele für das laufende Jahr. Der Markt honoriert vor allem das Signal finanzieller Stabilität in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld sowie den zuversichtlichen Ausblick auf margengetriebenes Wachstum.
Auch das Chemieunternehmen Lanxess zeigte eine auffällige Aufwärtsbewegung. Hintergrund sind Nachrichten über anhaltende Produktionsprobleme im asiatisch-pazifischen Raum infolge der geopolitischen Spannungen. Davon könnten westliche Anbieter profitieren, da sich Angebotsengpässe und ein geringerer Konkurrenzdruck abzeichnen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Gold
|Bull
|UN13HK
|52,13
|3962,784238 USD
|7,56
|Open End
|X-Dax
|Bear
|UN5CVV
|17,26
|24734,948607 Punkte
|13,54
|Open End
|Dax
|Bear
|UG2ZSB
|32,56
|26271,744975 Punkte
|7,11
|Open End
|Dax
|Bull
|UG4ZBQ
|15,92
|21463,418882 Punkte
|14,3
|Open End
|Dax
|Bull
|UN5RRE
|11,74
|21868,432162 Punkte
|19,02
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.03.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|BASF SE
|Call
|UN5Z6Q
|0,20
|56,00 EUR
|7,55
|16.09.2026
|Deutsche Börse AG
|Call
|UN5ZA4
|1,96
|260,00 EUR
|5,63
|16.06.2027
|DAX
|Call
|UG48AJ
|6,58
|24000,00 Punkte
|14,15
|19.06.2026
|DAX
|Call
|UN502A
|1,55
|25000,00 Punkte
|25,67
|15.05.2026
|DAX
|Put
|UG48D5
|3,40
|20300,00 Punkte
|-11,39
|19.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.03.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Dax
|Short
|UG7C9U
|1,80
|24145,462128 Punkte
|-15
|Open End
|Dax
|Short
|UN652R
|4,09
|23813,776333 EUR
|-30
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UG7BEE
|1,36
|26402,437925 Punkte
|-10
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|UN3U68
|1,27
|344,803732 USD
|10
|Open End
|Dax
|Long
|UG9VDL
|1,08
|21130,767927 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.03.2026; 10:30 Uhr;
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