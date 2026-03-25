© Foto: Arne Dedert/dpaMerck steht offenbar vor dem nächsten Milliarden-Deal. Hinter der möglichen Terns-Übernahme steckt weit mehr als nur ein Zukauf.Merck steht kurz vor dem Abschluss eines rund 6 Milliarden US-Dollar schweren Deals zur Übernahme von Terns Pharmaceuticals, wie S&P Capital IQ berichtet. Das Unternehmen möchte damit seine Produktpipeline stärken, da der Patentschutz für das Blockbuster-Onkologiemedikament Keytruda ausläuft. Merck hat in letzter Zeit verstärkt Akquisitionen getätigt, um sich auf den bevorstehenden Patentablauf von Keytruda vorzubereiten, der voraussichtlich 2028 erfolgen wird und jährlich 30 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert. Merck übernahm im vergangenen Jahr den …Den vollständigen Artikel lesen
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