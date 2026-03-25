Die Hoffnung auf ernsthafte Gespräche zwischen den USA und dem Iran, die in einen Waffenstillstand münden könnten, treiben heute insbesondere Zykliker an. Das hilft auch den Papieren der Deutschen Bank, die 2025 bisher ein trostloses Bild abgegeben haben.Der Krieg Israels und der USA gegen den Iran ist nun in Woche vier. Diesen Zeitraum hatte US-Präsident Donald Trump zu Beginn des Konflikts als Dauer genannt. Nachdem er dem Iran am vergangenen Wochenende ein Ultimatum gestellt hatte, scheint Trump ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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