DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod AG wird ab 1. April 2026 über Galexis AG im gesamten Schweizer Gesundheitsmarkt gelistet
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
QLUPOD AG: Qlupod AG wird ab 1. April 2026 über Galexis AG im gesamten Schweizer Gesundheitsmarkt gelistet
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Herisau (pta000/25.03.2026/11:06 UTC+1)
Die Qlupod AG gibt bekannt, dass ihre Produkte ab dem 1. April 2026 über die
Galexis AG, die führende Gesundheitslogistikplattform der Schweiz, offiziell gelistet
und vertrieben werden.
Mit diesem Schritt erschliesst Qlupod einen der wichtigsten Distributionskanäle im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Über die Distributionszentren von Galexis in Niederbipp
und Lausanne-Ecublens werden mehr als 8'000 Kundinnen und Kunden landesweit
beliefert, darunter Apotheken, Drogerien, Arztpraxen, Spitäler sowie
Pflegeeinrichtungen.
Die Aufnahme in das Sortiment von Galexis stellt einen bedeutenden Meilenstein für
Qlupod dar und ermöglicht es dem Unternehmen, seine telemedizinische
Gesundheitsplattform einem noch breiteren medizinischen Fachpublikum zugänglich
zu machen.
Durch dieses Listing ist Qlupod künftig nicht nur im Elektronik- und Retailbereich
präsent, sondern auch direkt im professionellen Gesundheitsmarkt der Schweiz
verfügbar.
Strategischer Meilenstein für die nationale Marktabdeckung
Mit der Integration in die Galexis-Distributionsstruktur erreicht Qlupod eine nahezu
vollständige Marktabdeckung im Schweizer Gesundheitsökosystem. Die
Plattformlösung von Qlupod, bestehend aus dem Qlupod-Gerät sowie den
Anwendungen QluApp, QluDoc und QluCare, ermöglicht die digitale Erfassung und
Übermittlung wichtiger Gesundheitsdaten und unterstützt damit sowohl Patientinnen
und Patienten als auch medizinisches Fachpersonal.
Der QluPod wurde bewusst als medizinischer Allrounder entwickelt. Das Gerät vereint
mehrere zentrale Gesundheitsmessungen, darunter Blutdruck, Puls, Blutsauerstoff
(SpO2), Körpertemperatur sowie ein EKG, in einem einzigen System und kann damit
bis zu fünf separaten Geräten ersetzen, die bislang häufig einzeln im Haushalt
verwendet werden. Dadurch entsteht sowohl für Patientinnen und Patienten als auch
für Ärztinnen und Ärzte eine deutlich breitere Nutzungsmöglichkeit im Bereich
Prävention, Monitoring und telemedizinischer Betreuung.
Gerade im privaten Umfeld gewinnt diese Form der Gesundheitsüberwachung
zunehmend an Bedeutung. Die Qlupod AG verfolgt daher die Vision, dass der QluPod
künftig genauso selbstverständlich in jedem Haushalt vorhanden ist wie ein
Blutdruckmessgerät oder Thermometer, jedoch deutlich umfassender in seiner
Funktionalität.Zusätzlich kann der QluPod in der Schweiz unter bestimmten Voraussetzungen auch
finanziell unterstützt werden:
So besteht beispielsweise bei der Swica die Möglichkeit einer Teilrückerstattung,
sofern das Gerät ärztlich verschrieben wird. Dies erleichtert insbesondere Patientinnen
und Patienten mit chronischen Erkrankungen den Zugang zu einem umfassenderen
Gerät und moderner telemedizinischer Überwachung.
Stimmen zur Partnerschaft
Nikola Trajanov, Interims-CEO der Qlupod AG, erklärt:
"Die Aufnahme unserer Produkte in das Sortiment von Galexis ist für uns ein
entscheidender Schritt. Galexis ist seit Jahrzehnten ein zentraler Partner des
Schweizer Gesundheitswesens. Durch dieses Listing erreichen wir praktisch den
gesamten professionellen Gesundheitsmarkt der Schweiz, von Apotheken über
Arztpraxen bis hin zu Spitälern. Gleichzeitig bringen wir mit QluPod ein Gerät auf den
Markt, das mehrere medizinische Messsysteme in einem einzigen Produkt vereint und
damit neue Möglichkeiten für Prävention, Telemedizin und Patientenmonitoring
schafft."
Sandra Culjaga, Distributionsverantwortliche Schweiz bei Qlupod, ergänzt:
"Die Zusammenarbeit mit Galexis ermöglicht es uns, Qlupod effizient in die
bestehende Versorgungsstruktur des Schweizer Gesundheitsmarktes zu integrieren.
Für Apotheken, Ärzte und andere medizinische Einrichtungen wird es dadurch deutlich
einfacher, unsere Lösung zu beziehen und in ihre Betreuungskonzepte einzubinden.
Gleichzeitig profitieren auch Patientinnen und Patienten, weil der Zugang zu moderner
telemedizinischer Überwachung deutlich erleichtert wird."
Telemedizinische Innovation für den Gesundheitsmarkt
Der Qlupod kombiniert mehrere Vitalmessungen in einem einzigen Gerät und
verbindet diese mit einer digitalen Plattform, die Gesundheitsdaten strukturiert erfasst
und für medizinische Fachpersonen verfügbar macht. Ziel ist es, Prävention,
Monitoring und telemedizinische Betreuung effizient miteinander zu verbinden.
Mit der Aufnahme in das Netzwerk von Galexis baut Qlupod seine Präsenz im
Gesundheitssektor weiter aus und stärkt seine Position als Anbieter integrierter
digitaler Gesundheitslösungen.
Über Qlupod:
Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt
innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu
gestalten. Mit dem Qlupod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das
Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot
richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an
Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere
Webseite unter www.qlupod.com.
Haftungsausschluss:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche
Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach
bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die
meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod
AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder
Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.
(Ende)
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Aussender: QLUPOD AG Bahnhofstrasse 23 9100 Herisau Schweiz Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.eu ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börse(n): - Weitere Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz Handelsplätze:
[ source: https://www.pressetext.com/news/1774433160406 ]
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March 25, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)