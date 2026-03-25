DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod AG wird ab 1. April 2026 über Galexis AG im gesamten Schweizer Gesundheitsmarkt gelistet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

QLUPOD AG: Qlupod AG wird ab 1. April 2026 über Galexis AG im gesamten Schweizer Gesundheitsmarkt gelistet

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Herisau (pta000/25.03.2026/11:06 UTC+1)

Die Qlupod AG gibt bekannt, dass ihre Produkte ab dem 1. April 2026 über die

Galexis AG, die führende Gesundheitslogistikplattform der Schweiz, offiziell gelistet

und vertrieben werden.

Mit diesem Schritt erschliesst Qlupod einen der wichtigsten Distributionskanäle im

Schweizer Gesundheitsmarkt. Über die Distributionszentren von Galexis in Niederbipp

und Lausanne-Ecublens werden mehr als 8'000 Kundinnen und Kunden landesweit

beliefert, darunter Apotheken, Drogerien, Arztpraxen, Spitäler sowie

Pflegeeinrichtungen.

Die Aufnahme in das Sortiment von Galexis stellt einen bedeutenden Meilenstein für

Qlupod dar und ermöglicht es dem Unternehmen, seine telemedizinische

Gesundheitsplattform einem noch breiteren medizinischen Fachpublikum zugänglich

zu machen.

Durch dieses Listing ist Qlupod künftig nicht nur im Elektronik- und Retailbereich

präsent, sondern auch direkt im professionellen Gesundheitsmarkt der Schweiz

verfügbar.

Strategischer Meilenstein für die nationale Marktabdeckung

Mit der Integration in die Galexis-Distributionsstruktur erreicht Qlupod eine nahezu

vollständige Marktabdeckung im Schweizer Gesundheitsökosystem. Die

Plattformlösung von Qlupod, bestehend aus dem Qlupod-Gerät sowie den

Anwendungen QluApp, QluDoc und QluCare, ermöglicht die digitale Erfassung und

Übermittlung wichtiger Gesundheitsdaten und unterstützt damit sowohl Patientinnen

und Patienten als auch medizinisches Fachpersonal.

Der QluPod wurde bewusst als medizinischer Allrounder entwickelt. Das Gerät vereint

mehrere zentrale Gesundheitsmessungen, darunter Blutdruck, Puls, Blutsauerstoff

(SpO2), Körpertemperatur sowie ein EKG, in einem einzigen System und kann damit

bis zu fünf separaten Geräten ersetzen, die bislang häufig einzeln im Haushalt

verwendet werden. Dadurch entsteht sowohl für Patientinnen und Patienten als auch

für Ärztinnen und Ärzte eine deutlich breitere Nutzungsmöglichkeit im Bereich

Prävention, Monitoring und telemedizinischer Betreuung.

Gerade im privaten Umfeld gewinnt diese Form der Gesundheitsüberwachung

zunehmend an Bedeutung. Die Qlupod AG verfolgt daher die Vision, dass der QluPod

künftig genauso selbstverständlich in jedem Haushalt vorhanden ist wie ein

Blutdruckmessgerät oder Thermometer, jedoch deutlich umfassender in seiner

Funktionalität.Zusätzlich kann der QluPod in der Schweiz unter bestimmten Voraussetzungen auch

finanziell unterstützt werden:

So besteht beispielsweise bei der Swica die Möglichkeit einer Teilrückerstattung,

sofern das Gerät ärztlich verschrieben wird. Dies erleichtert insbesondere Patientinnen

und Patienten mit chronischen Erkrankungen den Zugang zu einem umfassenderen

Gerät und moderner telemedizinischer Überwachung.

Stimmen zur Partnerschaft

Nikola Trajanov, Interims-CEO der Qlupod AG, erklärt:

"Die Aufnahme unserer Produkte in das Sortiment von Galexis ist für uns ein

entscheidender Schritt. Galexis ist seit Jahrzehnten ein zentraler Partner des

Schweizer Gesundheitswesens. Durch dieses Listing erreichen wir praktisch den

gesamten professionellen Gesundheitsmarkt der Schweiz, von Apotheken über

Arztpraxen bis hin zu Spitälern. Gleichzeitig bringen wir mit QluPod ein Gerät auf den

Markt, das mehrere medizinische Messsysteme in einem einzigen Produkt vereint und

damit neue Möglichkeiten für Prävention, Telemedizin und Patientenmonitoring

schafft."

Sandra Culjaga, Distributionsverantwortliche Schweiz bei Qlupod, ergänzt:

"Die Zusammenarbeit mit Galexis ermöglicht es uns, Qlupod effizient in die

bestehende Versorgungsstruktur des Schweizer Gesundheitsmarktes zu integrieren.

Für Apotheken, Ärzte und andere medizinische Einrichtungen wird es dadurch deutlich

einfacher, unsere Lösung zu beziehen und in ihre Betreuungskonzepte einzubinden.

Gleichzeitig profitieren auch Patientinnen und Patienten, weil der Zugang zu moderner

telemedizinischer Überwachung deutlich erleichtert wird."

Telemedizinische Innovation für den Gesundheitsmarkt

Der Qlupod kombiniert mehrere Vitalmessungen in einem einzigen Gerät und

verbindet diese mit einer digitalen Plattform, die Gesundheitsdaten strukturiert erfasst

und für medizinische Fachpersonen verfügbar macht. Ziel ist es, Prävention,

Monitoring und telemedizinische Betreuung effizient miteinander zu verbinden.

Mit der Aufnahme in das Netzwerk von Galexis baut Qlupod seine Präsenz im

Gesundheitssektor weiter aus und stärkt seine Position als Anbieter integrierter

digitaler Gesundheitslösungen.

Über Qlupod:

Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt

innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu

gestalten. Mit dem Qlupod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das

Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot

richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an

Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere

Webseite unter www.qlupod.com.

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",

"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche

Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder

gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf

gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach

bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige

Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die

meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod

AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder

Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder

enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

(Ende)

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Aussender: QLUPOD AG Bahnhofstrasse 23 9100 Herisau Schweiz Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.eu ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börse(n): - Weitere Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774433160406 ]

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March 25, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)