Frankfurt (ots) -Die aktuelle Reichweitenausweisung ma 2026 Audio I belegt einmal mehr die hohe Marktdurchdringung und ungebrochene Relevanz der Gattung Audio. Sowohl in der Tagesreichweite (74,5 Prozent) als auch in Sachen Verweildauer (250 Minuten) ist die Audio-Nutzung gegenüber der ma 2025 Audio II) nahezu unverändert hoch.Eine starke Performance bei der neuen ma Audio (gegenüber der ma 2025 Audio II zeigen auch die Deutschland-Kombis der ARD MEDIA. Mit einer Tagesreichweite von 26,568 Mio Hörern (Zielgruppe Gesamt) konnte die ARD MEDIA Deutschland-Kombi ihr starkes Ergebnis von 2025 nochmals um 0,5 Prozent verbessern. Die ARD MEDIA Morningshow-Kombi legte mit 16,003 Mio Hörern um 124.000 Hörer zu, ein deutliches Signal aus dem Markt für die Attraktivität des noch jungen Kombi-Angebots. Gleiches gilt für die ARD MEDIA Pop+Pod, die mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent jetzt auf 9,096 Mio Hörer kommt. Die ARD MEDIA Deutschland-Kombi 14-49 baut ihre Reichweite um 0,4 Prozent auf jetzt 19,213 Mio. Hörer aus. Für die ARD MEDIA Deutschland-Kombi Entscheider bedeuten die jetzt 13,372 Mio. Hörer ebenfalls einen nochmaligen Reichweitenzuwachs um 0,3 Prozent."Die aktuellen Ergebnisse der Mediaanalyse unterstreichen die Relevanz von Audio in Hörer- und Werbemarkt: Zum einen zeigt sich, dass Audio in den unterschiedlichen Nutzungsangeboten von linear über DAB+ bis zu User Generated Radio sehr robust ist. Zum andern bestätigen sie die Attraktivität unseres veränderten Kombi-Settings, dass neben dem umfassenden Reichweiten-Schirm nun auch einen gezielten Fokus auf die großen Morningshow-Programme und die beliebten Podcast-Angebote in Kombination mit den Popwellen ermöglicht", sagt Ralf Hape, CEO ARD MEDIA.Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellLeitung UnternehmenskommunikationARD MEDIA GmbHBertramstraße 860320 Frankfurt am MainMail: norbert.ruedell@ard-media.deTel.: 069/15424-218Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21689/6243076