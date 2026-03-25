Die britische Regierung kündigt neue Fördermittel in Höhe von einer Milliarde Pfund zur Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung von E-Lieferwagen und -Lkw an. Das Geld fließt in die Förderprogramme "Zero Emissions Truck and Van" und "Depot Charging Scheme". Mit den neuen Geldern will die Regierung in London offiziell "die Kosten für Unternehmen senken, das Wachstum ankurbeln und die Straßen Großbritanniens sanieren". Neben den Vorteilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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