Der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi hat es in beeindruckender Zeit geschafft, in seinem jungen E-Auto-Geschäft profitabel zu werden. Nicht mal zwei Jahre nach dem Launch des ersten Modells SU7 meldet Xiaomi fürs Geschäftsjahr 2025 erstmals einen EBIT-Gewinn von umgerechnet über 110 Millionen Euro in seiner Elektroauto-Sparte. Bereits im dritten Quartal 2025 hatte Xiaomi erstmals einen EBIT-Gewinn in seinem Segment "Smart EV, AI and other ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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