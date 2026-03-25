© Foto: picture alliance/dpa/TASS | Yegor AleyevTrumps Aussagen drücken die Preise kurzfristig. Doch der Engpass bleibt. Citi sieht Preise bis 150 US-Dollar - im Extremfall sogar 200 US-Dollar.Der Ölmarkt bleibt ein Pulverfass. Brent-Rohöl fiel am Mittwoch zunächst um knapp vier Prozent auf rund 100 US-Dollar pro Barrel, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, Washington und Teheran befänden sich "gerade in Verhandlungen". Der Iran dementierte direkte Gespräche umgehend - und hinterließ damit erneut widersprüchliche Signale, mit denen Händler rund um die Uhr jonglieren müssen. Dabei ist die Lage fundamental alles andere als entspannt. Rund 2.500 Schiffe stecken noch immer im Persischen Golf fest, 400 weitere warten vor der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE