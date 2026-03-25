DAX Gewinner am Dienstag: Brenntag Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Per Xetra-Schluss am 24.03.2026 konnten sich im DAX 13 Aktien im Plus behaupten, während 27 Werte Verluste verbuchten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner erneut von der Brenntag Aktie.

Das Papier legte um starke 6,62 Prozent zu und setzte damit seine kurzfristige Aufwärtsdynamik fort. Ebenfalls gefragt waren BASF (+3,71 Prozent) und die Deutsche Telekom (+2,35 Prozent).

- Brenntag WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Ticker: BNR

? Key Takeaways

Brenntag führt die DAX Gewinner an: Mit +6,62 - ist die Aktie erneut stärkster Wert im DAX und bestätigt ihre kurzfristige Stärke.

Mit +6,62 - ist die Aktie erneut stärkster Wert im DAX und bestätigt ihre kurzfristige Stärke. Chartbild deutlich verbessert: Der Ausbruch über die SMA200 signalisiert eine bullische Entwicklung mit weiterem Aufwärtspotenzial.

Der Ausbruch über die SMA200 signalisiert eine bullische Entwicklung mit weiterem Aufwärtspotenzial. Brenntag Prognose bleibt positiv: Solange die Aktie über der SMA200 notiert, sind Kursziele bei 57,26 EUR und darüber realistisch.

Brenntag Aktie unter den DAX Gewinnern - starke Performance

Die Brenntag Aktie (BNR) bestätigte ihre Rolle als einer der aktuell stärksten Werte im Index. Bereits am Vortag hatte sie die Liste der DAX Gewinner angeführt.

Die jüngste Bewegung deutet auf zunehmendes Kaufinteresse hin, nachdem die Aktie zuvor über längere Zeit unter Druck stand....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.