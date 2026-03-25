Die globale Nachfrage nach Strom steigt kontinuierlich - angetrieben durch Digitalisierung, Elektromobilität und den Ausbau von Rechenzentren. Unternehmen, die Lösungen zur Energieerzeugung oder -versorgung entwickeln, könnten daher in den kommenden Jahrzehnten zu zentralen Gewinnern zählen. Drei besonders interessante Titel aus dem Bereich industrieller Energietechnologien sind laut einer aktuellen Analyse Bloom Energy, Brookfield Renewable und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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