Die TeamViewer-Aktie legt am Mittwochmorgen endlich mal einen kleinen Zahn zu. Sie steigt um rund +3% auf 4,50 €. Ist das lange Trauerspiel des Titels alsbald beendet? Analyst: "Extrem unterbewertet" Die mit einem Wertverlust von -24% allein seit Jahresbeginn arg gebeutelte TeamViewer-Aktie sendet am Mittwoch endlich mal wieder ein positives Zeichen. Offenkundig reagiert sie ebenso wie viele andere deutsche Aktien auf die Entspannungssignale im Nahost-Krieg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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