Köln (ots) -"Hinterland (Inspector Mathias - Mord in Wales)"Serie, Staffeln 1 -3, ab 2. AprilVerbrechen, Schuld, Sühne und die Geheimnisse der Vergangenheit: Inspector Mathias kehrt zurück - und mit ihm neue spannende Fälle vor der rauen Kulisse des Hinterlands von Wales. Erstmals inklusive der dritten Staffel!Die erste Staffel der walisischen Krimiserie folgt dem wortkargen DCI Tom Mathias, der zehn Jahre bei Scotland Yard war und nun von London nach Wales zog und im abgelegenen idyllischen und jahrhundertealten Universitätsstädtchen Aberystwyth Mordfälle bearbeiten soll. Mit seiner Kollegin Mared Rhys ermittelt er in dem Fall einer ermordeten Dame und wendet dabei unorthodoxe Methoden an, die Spuren führen tief in die Vergangenheit der Frau. Auch Tom selbst hat mit den Dämonen vergangener Jahre zu kämpfen. Als seine Frau Meg plötzlich in Aberystwyth auftaucht, holt die Vergangenheit ihn ein.In Staffel 2 der walisischen Krimiserie "Hinterland" ermittelt DCI Tom Mathias (Richard Harrington) mit DI Mared Rhys (Mali Harries) in weiteren düsteren Mordfällen in der walisischen Küstenregion. Die Staffel besteht aus neuen, komplexen Fällen, die oft in die tiefen, persönlichen Geheimnisse der Beteiligten eintauchen.In Staffel 3 der walisischen Krimiserie Hinterland versucht DCI Tom Mathias nach dem dramatischen Höhepunkt der zweiten Staffel seine körperlichen und seelischen Wunden zu heilen. Sein Versteck an der wilden Küste von Ceredigion wurde zerstört, und er ist ins Herz der Küstenstadt Aberstwyth gezogen. In dieser neuen Staffel wird Mathias mit einem alten Fall konfrontiert, der ihn seit seinen Anfängen in Aberstwyth fasziniert. Seine Kollegin DS Sian Owens arbeitet an einem aktuellen Fall: Sie soll herausfinden, wer Mathias' Haus niedergebrannt hat.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtE-Mail: presse@daspressebuero.comARD Plus GmbHLudwigstraße 1150667 Kölnardplus.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/6243134