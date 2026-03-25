Berlin, Potsdam (ots) -Antenne Brandenburg und radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) bleiben die erfolgreichsten Radiosender in Berlin und Brandenburg, Antenne Brandenburg ist dabei auch der reichweitenstärkste Sender im Gesamtsendegebiet. Antenne Brandenburg steigert dort seinen Marktanteil (Mo.-So.) auf 9,9 Prozent (ma 2025/II: 9,7), in Brandenburg sind es 18 Prozent (17,6). Radioeins erhöht seinen Marktanteil in Berlin deutlich auf 12,2 Prozent (9,3) und ist mit damit ebenfalls Marktführer. Insgesamt wächst der Marktanteil der Radioprogramme des rbb im Sendegebiet auf 30,8 Prozent (28,6), sie erreichen rund 1,5 Millionen Menschen am Tag.Das geht aus den Zahlen der am Mittwoch (25.3.) veröffentlichten Media-Analyse (ma) Audio 2026/I hervor. rbb24 Inforadio wächst in Berlin und Brandenburg auf 3,2 Prozent (2,7). rbb 88.8 legt in Berlin beim Marktanteil auf 7 Prozent (6) zu und steht damit in der Hauptstadt auf Platz drei. Fritz bleibt stabil und erreicht ein etwas jüngeres Publikum, das werbefreie radio3 verzeichnet nach dem Neustart des Programms 2024 wieder Zuwächse.Robert Skuppin, rbb-Programmdirektor: "Vor allem Antenne Brandenburg und radioeins beweisen erneut ihre große Anziehungskraft für viele Menschen in Berlin und Brandenburg, das spornt uns weiter an. Unser öffentlich-rechtliches Angebot legt auch insgesamt zu, das Publikum honoriert also die Arbeit unserer Redaktionen in den Radioprogrammen des rbb. Wir freuen uns sehr über diesen Rückenwind."Pressekontakt:rbb Presse & Informationpresse (at) rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6243127