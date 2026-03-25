10,8% Rendite mit Kredite: Passives Einkommen auf der führenden Plattform Mintos

Investoren ~760.000 registrierte Investoren Assets under Management +800 Mio. € verwaltetes Vermögen Regulierung EU-lizenziert (MiFID II) Anlegerschutz Bis zu 20.000 € Anlegerentschädigung App iOS & Android Markterfahrung Seit 2015 am Markt

Jetzt über Mintos investieren

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Kreditinvestments und Anleihen mit zweistelligen Zielrenditen - wie Mintos alternative Einkommensstrategien für Privatanleger zugänglich macht.Ein verlässliches passives Einkommen und ein täglicher Cashflow sind für viele Anleger das zentrale Ziel beim modernen Vermögensaufbau. Doch während klassische Bankprodukte langfristig oft nur begrenzte Renditechancen bieten, gewinnen alternative festverzinsliche Anlageformen massiv an Bedeutung.In diesem Segment hat sich Mintos als eine der führenden europäischen Plattformen etabliert. Mit fast 760.000 registrierten Investoren und mehr als 800 Millionen Euro verwaltetem Vermögen zählt das Unternehmen zu den Schwergewichten im Markt für Festzinsanlagen. Je nach gewähltem Asset ermöglicht die Plattform attraktive Zielrenditen, aktuell im Schnitt von 10,8 % pro Jahr durch Anlage in Krediten, womit sie eine attraktive Brücke zwischen Planbarkeit und überdurchschnittlichem Ertrag schlägt.->Mintos ist eine EU-regulierte Investmentplattform, über die Anleger Zugang zu festverzinslichen Anlageklassen erhalten, die im klassischen Privatkundensegment oft nur eingeschränkt oder gar nicht investierbar sind. Der Fokus liegt dabei klar auf dem Aufbau eines planbaren, passiven Einkommens.Im Kern fungiert Mintos als strukturierte Einkommensplattform. Anleger investieren in regulierte Finanzinstrumente mit klar definierten Zinssätzen, transparenter Laufzeit und nachvollziehbarer Risikoeinstufung. Dadurch lässt sich ein diversifiziertes Portfolio gezielt nach Rendite- und Risikoprofil aufbauen. Das Anlageuniversum umfasst:Den Kernbereich der Plattform bilden kreditbasierte Investments. Anleger investieren über regulierte Schuldverschreibungspakete in zugrunde liegende Konsumentenkredite, Unternehmenskredite oder Leasingfinanzierungen.Die Zinssätze variieren je nach Laufzeit, Bonität des Kreditgebers und Marktumfeld. Durch die Zusammenarbeit mit über 50 Kreditunternehmen weltweit entsteht eine breite geografische und strukturelle Diversifikation.Ein zentrales Element vieler Kreditangebote ist die sogenannte 60-Tage- Rückkaufverpflichtung. Gerät ein Kreditnehmer in Zahlungsverzug, verpflichtet sich der Kreditgeber, die Forderung inklusive aufgelaufener Zinsen zurückzukaufen. Dadurch wird das Ausfallrisiko für Anleger strukturell reduziert - auch wenn ein Restrisiko grundsätzlich bestehen bleibt.Einblick in die Plattform: Investoren sehen verfügbare Kredite inklusive Laufzeit, Zinssatz und BesicherungJe nach Portfoliozusammensetzung sind tägliche Zinszahlungen möglich, wodurch ein kontinuierlicher Cashflow entsteht.Neben Krediten bietet Mintos Zugang zu Unternehmensanleihen verschiedenster Branchen, dazu gehören beispielsweise große Fluggesellschaften, internationale Hotelketten oder weltweit agierende MietwagenunternehmenMintos bietet Anlegern einen fraktionierten Zugang zu Anleihen. Durch diese Stückelung werden Wertpapiere, die klassischerweise Mindestinvestitionen im fünfstelligen Bereich erfordern, bereits ab rund 50 € zugänglich. So können Privatanleger auch mit kleineren Beträgen von festverzinslichen Wertpapieren profitieren, die sonst institutionellen Investoren vorbehalten sind.Anleger erhalten somit damit Zugang zu einem Marktsegment, das üblicherweise institutionellen Investoren vorbehalten ist - bei klar definierten Kupons und Laufzeiten.Einblick in die Plattform: Investoren sehen verfügbare Anleihen inklusive Laufzeit, Zinssatz und BesicherungIm Bereich Immobilien investieren Anleger in Finanzierungen mit direktem Bezug zu konkreten Objekten. Das Besondere: Investoren partizipieren an den Mieteinnahmen (z. B. aus Kurzzeitvermietungen wie Airbnb) sowie an einer möglichen Wertsteigerung der Immobilie - und das, ohne selbst als Eigentümer im Grundbuch stehen oder sich um die Verwaltung kümmern zu müssen.Diese Anlageklasse kombiniert planbare, feste Zinsen mit einer attraktiven Zusatzrendite bei Verkauf oder Neubewertung. So profitieren Anleger von stabilen Cashflows und gleichzeitig vom langfristigen Wachstum des Immobilienmarktes.Für kurzfristige Liquidität bietet Mintos geldmarktnahe Lösungen. Diese dienen primär der Stabilität und Liquiditätssteuerung im Portfolio. Die Erträge liegen unterhalb renditeorientierter Kredit- oder Anleiheprodukte, bieten jedoch eine geringere Volatilität.Ergänzend können Anleger kostengünstige ETFs erwerben. Es fallen keine zusätzlichen Plattformgebühren an - lediglich die jeweilige Total Expense Ratio (TER) des Fonds. Damit erweitert Mintos das Angebot über rein festverzinsliche Anlagen hinaus.->Gut zu wissen: Mintos verdient nicht an den laufenden Zinszahlungen der Anleger. Die ausgewiesene Rendite eines Investments wird vollständig an den Investor ausgezahlt. Die Plattform erhält z.B. Gebühren von Kreditgebern oder Emittenten, die ihre Finanzierungsprodukte auf Mintos listen.Für viele Investoren steht nicht die kurzfristige Kursentwicklung im Vordergrund, sondern der Aufbau eines strukturierten Einkommensstroms. Mintos kombiniert verschiedene festverzinsliche Anlageklassen und ermöglicht so einen planbaren Cashflow-Ansatz innerhalb des Portfolios.• Hohe Rendite: Anleger erzielen durchschnittlichen Renditen von rund 10,8 % pro Jahr, mit z.B. Kreditanlagen. Je nach Assetklasse und Risikostruktur sind auch höhere Renditen möglich.• Regelmäßiger Cashflow: Anleger können ihr Portfolio so strukturieren, dass nahezu täglich Erträge entstehen - ein psychologisch und strategisch interessanter Einkommenseffekt.• Breite Diversifikation: Investitionen in Kredite, Anleihen und immobiliennahe Finanzierungen ermöglichen eine Streuung über mehrere Assetklassen und sind besonders als Beimischung zu klassischen Aktien- und ETF-Portfolios geeignet.• Alternative zu Dividendenstrategien: Während Dividendenaktien oft nur 2 bis 4 % Rendite liefern, ermöglicht Mintos einen deutlich höheren laufenden Cashflow - ohne Abhängigkeit von kurzfristigen Marktbewegungen.• Niedrige Einstiegshürden: Investitionen sind bereits ab kleinen Beträgen möglich, wodurch sich auch mit überschaubarem Kapital ein diversifiziertes Einkommensportfolio aufbauen lässt.• Hohe Liquidität: Manuelle Investitionen in Kredite, Anleihen und Immobilien können auf dem Sekundärmarkt verkauft werden (Kosten: 0,89%). Automatisierte Investitionen in Kredite und Anleihen lassen sich noch einfacher ohne Kosten auszahlen.Für Anleger, die den Investitionsprozess vereinfachen möchten, bietet Mintos mehrere automatisierte Portfolios mit unterschiedlichen Rendite- und Risikoprofilen an. Diese investieren nach vordefinierten Strategien und übernehmen Auswahl, Diversifikation sowie Reinvestition automatisch.Im Bereich der Kreditinvestments steht das Core Loans Portfolio zur Verfügung. Es richtet sich an Anleger, die mit minimalem Einrichtungsaufwand starten möchten. Der durchschnittliche Zinssatz liegt aktuell bei rund 9,3 % pro Jahr. Die Strategie setzt auf eine dynamische Diversifizierung über verschiedene Kreditgeber und Märkte hinweg.Darüber hinaus bietet das Custom Loans Portfolio die Möglichkeit, Kreditinvestments nach eigenen Kriterien zu strukturieren. Anleger können Parameter wie Laufzeit, Risikostufe oder Diversifikationsgrad individuell festlegen und so ihr Portfolio gezielt an die persönliche Rendite- und Risikopräferenz anpassen.Im Anleihebereich stehen zwei automatisierte Strategien zur Verfügung. Das High Yield Bonds Portfolio investiert in renditestarke Unternehmensanleihen mit einer durchschnittlichen Rendite von akutell rund 8,78 % pro Jahr und richtet sich an renditeorientierte Anleger.Ein großer Pluspunkt dieser Portfolios ist die optimale Nutzung des Zinseszins-Effekts. Da Zinsen und zurückgezahlte Beträge sofort wieder angelegt werden, arbeitet das Kapital ohne Unterbrechung weiter. Über die Zeit führt das zu einem deutlich schnelleren Portfoliowachstum, ohne dass man selbst aktiv werden muss.Das manuelle Investieren auf Mintos ist grundsätzlich kostenfrei. Laufende Verwaltungsgebühren fallen ausschließlich bei bestimmten automatisierten Portfolios an.Für das Core Loans Portfolio sowie das High Yield Bonds Portfolio beträgt die Verwaltungsgebühr 0,39 % pro Jahr. Beim Custom Loans Portfolio liegt die Gebühr bei 0,29 % pro Jahr. Für Smart Cash wird eine Verwaltungsgebühr von 0,19 % pro Jahr berechnet.Die jeweiligen Gebühren werden automatisch berücksichtigt und direkt auf Portfolioebene verrechnet. Zusätzliche Management- oder Performancegebühren fallen nicht an.Mintos setzt auf eine mehrstufige Sicherheitsstruktur, die Regulierung, Kreditprüfung und klare Plattformprozesse kombiniert. Ziel ist eine strukturierte Risikosteuerung über mehrere Ebenen hinweg.• Regulierung (MiFID II): Mintos ist ein EU-lizenziertes Investmentunternehmen. Kundengelder werden getrennt vom Unternehmensvermögen verwahrt und unterliegen den europäischen Wertpapierregularien.• Anlegerentschädigung: Im Rahmen der europäischen Investorenschutzregelung besteht eine Absicherung von bis zu 20.000 € pro Anleger im Falle einer Insolvenz der Investmentfirma.• Rückkaufverpflichtung: Wie bereits erwähnt, besteht bei Kreditangeboten eine vertraglich geregelte 60-Tage-Buyback-Struktur. Gerät ein Kreditnehmer in Zahlungsverzug, verpflichtet sich der Kreditgeber zum Rückkauf der Forderung inklusive aufgelaufener Zinsen.• Diversifikation über mehrere Ebenen: Durch die Streuung über verschiedene Kreditgeber, Länder und Assetklassen entsteht eine breite Risikoverteilung innerhalb des Portfolios.• Prüfung der Kreditgeber: Kreditunternehmen werden vor einer Listung auf der Plattform geprüft. Dabei werden unter anderem Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen und operative Stabilität bewertet.Fazit: planbarer Cashflow als strategische Portfolio-ErgänzungMintos bietet Anlegern die Möglichkeit, ein einkommensorientiertes Portfolio mit festen Zinssätzen aufzubauen. Der Fokus liegt auf langfristigen Vermögensaufbau und regelmäßigem Cashflow und nicht auf kurzfristigen Marktbewegungen.Durch die Kombination verschiedener festverzinslicher Anlageklassen entsteht eine strukturierte Alternative zu klassischen Zinsprodukten und Dividendenstrategien. Wer gezielt laufende Erträge generieren möchte, findet hier den idealen Ansatz für passives Einkommen.->Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Anlage kann fallen oder steigen, und Sie können Ihr investiertes Kapital verlieren. Wertentwicklungen in der Vergangenheit, Prognosen oder Simulationen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.