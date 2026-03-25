Es gibt nicht wenige Experten, die aufgrund der angespannten geopolitischen Lage und der hohen Ölpreise mit starken Kursabschlägen an den Aktienmärkten rechnen, ja sogar Crash-Szenarien werden gespielt. Aber es gibt andererseits viele Indikatoren und auch Fakten, die eher für stark steigende Kurse sprechen, sollte sich die Situation entspannen.Der starke Kurssprung am Montag hat gezeigt, was passieren kann, wenn es nur leichte Anzeichen in Richtung Entspannung im Iran-Krieg gibt. Binnen weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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