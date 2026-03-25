Drohend thront das imposante Doppeltop über dem Kursverlauf der Microsoft-Aktie. In den letzten Wochen und Monaten dominierte die Formation das Handelsgeschehen in der Aktie. Ausgehend vom zweiten Hoch, das im Oktober 2025 ausgebildet wurde, entwickelte sich eine gewaltige Korrekturbewegung.Der Verkaufsdruck will bislang nicht entscheidend nachlassen. Der Bruch der eminent wichtigen Unterstützungszone um 400 US-Dollar wirft die Aktie weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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