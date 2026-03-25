DJ AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei Anleihen mit Laufzeiten bis Mai 2041 und August 2052 im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen der 2041 fälligen Anleihe am 25. Februar und der 2052 fälligen Anleihe am 14. Januar):

=== Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2041 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,037 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 866 Mio EUR Marktpflegequote 134 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 2,4 (2,7) Durchschnittsrend. 3,29% (3,09%) Wertstellung 27. März 2026 Emission 0,0-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2052 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,401 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 860 Mio EUR Marktpflegequote 140 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,6 (1,5) Durchschnittsrend. 3,42% (3,45%) Wertstellung 27. März 2026 ===

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March 25, 2026 06:52 ET (10:52 GMT)

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