Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 25.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+2.000% bisher - kommt jetzt der nächste Antimon-Trade? A2 Gold zündet die nächste Stufe!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.03.2026 12:27 Uhr
184 Leser
Artikel bewerten:
(1)

AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

DJ AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei Anleihen mit Laufzeiten bis Mai 2041 und August 2052 im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen der 2041 fälligen Anleihe am 25. Februar und der 2052 fälligen Anleihe am 14. Januar): 

=== 
Emission      2,60-prozentige Bundesanleihe 
          mit Laufzeit 15. Mai 2041 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,037 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  866 Mio EUR 
Marktpflegequote  134 Mio EUR 
Bid-to-cover-Ratio 2,4    (2,7) 
Durchschnittsrend. 3,29%   (3,09%) 
Wertstellung    27. März 2026 
 
Emission      0,0-prozentige Bundesanleihe 
          mit Laufzeit 15. August 2052 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,401 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  860 Mio EUR 
Marktpflegequote  140 Mio EUR 
Bid-to-cover-Ratio 1,6    (1,5) 
Durchschnittsrend. 3,42%   (3,45%) 
Wertstellung    27. März 2026 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 06:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.