Während die akademische Ausbildung an Bedeutung verliert, wächst das Interesse am Handwerk. Laut Alex Karp könnte aber auch Neurodivergenz in Zukunft eine entscheidende Rolle für die Karriere spielen. Lange galt die Fähigkeit, sich in bestehende Strukturen einzufügen, als Erfolgsgarant. Das Prinzip "Das haben wir schon immer so gemacht" prägt noch heute viele Unternehmen. In einer zunehmend von KI geprägten Arbeitswelt könnte damit allerdings bald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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