Wien (www.fondscheck.de) - Die österreichische Fondsgesellschaft ARTS Asset Management ("ARTS") weitet ihr Fondsangebot in Rumänien weiter aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab sofort ist auf der rumänischen Investmentplattform iFonduri der dynamische Mischfonds C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (ISIN DE000A0YJMN7/ WKN A0YJMN) handelbar. Die Erweiterung des Fondsangebots in Rumänien fußt auf dem erfolgreichen Start der Kooperation von ARTS mit der iFonduri-Plattform und dem Launch des C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced auf iFonduri im Januar dieses Jahres. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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